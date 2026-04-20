İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırısında 1 Filistinli yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Rafidiya Mahallesi'ne düzenlediği baskın sırasında açtığı ateşle 33 yaşındaki bir Filistinliyi yaraladı. Kızılay ekiplerinin yaralıya müdahale etmesine engel olundu. Ekim 2023'ten bu yana bölgede İsrail saldırılarında artış yaşandı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistin Kızılayı ve güvenlik güçlerinin açıklamalarına dayandırdığı haberde saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde çok sayıda araçla Nablus'a bağlı Rafidiya Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskında açılan ateş sonucu 33 yaşındaki Filistinli bacağından yaralandı.

İsrail askerlerinin bir süre erişilmesini engellediği yaralı Filistinliye Kızılay ekipleri müdahale etti.

Ayrıca Nablus'un Mahfiyye mahallesindeki bazı binalara baskın düzenleyen İsrail askerleri, evleri aradı, eşyalara zarar verdi.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte en az 1149 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi

Korkulan oldu! İran'dan savaş gemisini vuran ABD'ye misilleme
Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!
Bulgaristan'da sandıktan ezici zafer çıktı! En çok Putin sevinecek

Komşuda sandıktan ezici zafer çıktı! En çok Putin sevinecek
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’den Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili vahim iddialar

İYİ Partili Çömez'den Gülistan Doku soruşturması için vahim iddialar
Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi

Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Altından bambaşka kişiler çıktı