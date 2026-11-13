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Naaşları 38 yıl sonra bulunan 110 İran askeri Tahran'da toprağa verilecek

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İran-Irak Savaşı'nda ölen ve naaşları 38 yıl sonra bulunan 350 İran askerinden 110'u için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. 110 asker Tahran'da, 240 asker ise diğer eyaletlerde yapılacak törenlerin ardından toprağa verilecek.

İran-Irak Savaşı'nda hayatını kaybeden ve naaşlarına savaşın bitiminden 38 yıl sonra ulaşılan 350 İran askerinden 110'u için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

Tahran Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmed Vahidi'nin yanı sıra siyasi ve askeri yetkililer katıldı.

Savaşın bitiminden 38 yıl sonra naaşlarına ulaşılan askerlerden 110'u Tahran'da, 240 asker ise diğer eyaletlerde yapılacak törenlerin ardından toprağa verilecek.

"İsimsiz askerler"

İran ile Irak arasında 8 yıl süren ve 1988'de sona eren savaşta ölen ancak cenazelerine ulaşılamayan askerler İran'da "isimsiz askerler" olarak nitelendiriliyor. Irak'ta yapılan araştırmalar neticesinde bulunan cenazeler aralıklarla İran'a getiriliyor.

İran-Irak Savaşı

İran-Irak Savaşı, 22 Eylül 1980 ile 20 Ağustos 1988 arasında 8 sene sürdü.

İki ülke arasında geçmişe dayanan sınır ihtilafları ve su yolu kontrolleri nedeniyle yaşanan gerginlikler, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi döneminde 1975'teki Cezayir Anlaşması'yla bir nebze yatışmıştı. Ancak Cezayir Anlaşması'nın üzerinden 5 sene geçmeden İran'da Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde 1979'da gerçekleşen devrim, iki ülke arasındaki tüm diplomatik köprülerin atılmasına yol açtı.

Bölgedeki bazı devletlerin de desteğini alan Irak lideri Saddam Hüseyin, geçmişten bu yana çözülemeyen Şattül Arap su yolundaki hakkını gerekçe göstererek savaş ilan etti.

İki ülke de karşılıklı olarak başkentlerini bombaladı. Büyük sivil ve askeri kayıplarla ağır maddi zararlara yol açan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 598 sayılı kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona erdi.

Kaynak: AA
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