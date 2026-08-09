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Myanmar'dan ASEAN Özel Temsilcisine 'Gerek Yok'

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Myanmar, Singapur'un ASEAN dönem başkanlığını devralmasının ardından özel temsilci mekanizmasının sürdürülmesine gerek olmadığını açıkladı. Suu Çii'nin serbest bırakılması çağrısını reddeden Myanmar, yeni hükümetin sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Myanmar, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar özel temsilcisi mekanizmasının, Singapur'un gelecek sene dönem başkanlığını devralmasının ardından sürdürülmesine gerek olmadığını bildirdi.

Myanmar Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ülkenin son 5 yıldır ASEAN dönem başkanlarının Myanmar özel temsilcileriyle "mümkün olan en geniş ölçüde" işbirliği yaptığı ve mevcut Özel Temsilci Filipinler Dışişleri Bakanı Maria Theresa Lazaro ile çalışmayı sürdüreceği belirtildi.

Çok partili seçimlerin ardından yeni hükümetin devlet sorumluluğunu üstlendiği ifade edilen açıklamada, "Bu nedenle Myanmar, ASEAN Başkanının yeni özel temsilcisinin atanmasının ve görevini sürdürmesinin artık gerekli olmadığı görüşündedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, ASEAN'ın devrik lider Aung San Suu Çii'nin "tam ve koşulsuz serbest bırakılması" ve Myanmar'daki tutuklulara erişimin genişletilmesi yönündeki çağrısı reddedilerek, Suu Çii'nin seçimlerde usulsüzlük, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından mahkum edildiği vurgulandı.

ASEAN'ın Myanmar'daki siyasi krizin çözümü amacıyla 2021'de oluşturduğu özel temsilci mekanizması, taraflar arasında diyalog kurulmasını ve çatışmaların sona erdirilmesini hedefliyor.

Singapur, ASEAN dönem başkanlığını 1 Ocak 2027'de Filipinler'den devralacak.

Kaynak: AA
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