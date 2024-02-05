Üye Girişi
Haberler

Myanmar ve Endonezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

YANGON/CAKARTA, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Yeni Yılı'nın getirdiği festival havası Myanmar ve Endonezya'da tüm hızıyla sürerken, kentlerin dört bir yanında Çin'e özgü motifleri yansıtan süslemeler ve etkinlikler görülüyor. Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı, Çin kültüründeki en önemli bayramlardan biri. Ejderha Yılı'nı başlatan Bahar Bayramı bu yıl 10 Şubat'a denk geliyor.

YANGON/CAKARTA, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Yeni Yılı'nın getirdiği festival havası Myanmar ve Endonezya'da tüm hızıyla sürerken, kentlerin dört bir yanında Çin'e özgü motifleri yansıtan süslemeler ve etkinlikler görülüyor.

Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı, Çin kültüründeki en önemli bayramlardan biri. Eskiyi uğurlamak ve yeniyi selamlamak için insanlara iyi bir fırsat sunan bu bayramda, sıkı çalışmayla geçen bir yılın ardından aileler yeniden bir araya gelmenin keyfini çıkarıyor.

Ejderha Yılı'nı başlatan Bahar Bayramı bu yıl 10 Şubat'a denk geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Bahar Bayramı Endonezya Myanmar Festival Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Bartu Soral kimdir, Bartu Soral kaç yaşında nereli? Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu, kiminle kavga etti? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 5 Şubat Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! 5 Şubat 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 5. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar bu akşam var mı, bugün yeni bölüm var mı? Hababam Sınıfı Müzesi nerede? Masterchef'te tanıtılan Adile Sultan Kasrı nerede? Hababam Sınıfı nerede çekildi, okul nerede? Külyutmaz Necmi kimdir? Hababam Sınıfı Külyutmaz Necmi kim? Hababam sınıfı uyanıyor filmi oyuncuları kimler? Hababam sınıfı uyanıyor konusu nedir? Hababam sınıfı uyanıyor nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yedi Bela filmi nasıl bitiyor? Yedi Bela final sahnesi İZLE! Yedi Bela sonunda ne oluyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title