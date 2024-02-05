Myanmar ve Endonezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Devam Ediyor

YANGON/CAKARTA, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Yeni Yılı'nın getirdiği festival havası Myanmar ve Endonezya'da tüm hızıyla sürerken, kentlerin dört bir yanında Çin'e özgü motifleri yansıtan süslemeler ve etkinlikler görülüyor.

Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı, Çin kültüründeki en önemli bayramlardan biri. Eskiyi uğurlamak ve yeniyi selamlamak için insanlara iyi bir fırsat sunan bu bayramda, sıkı çalışmayla geçen bir yılın ardından aileler yeniden bir araya gelmenin keyfini çıkarıyor.

Ejderha Yılı'nı başlatan Bahar Bayramı bu yıl 10 Şubat'a denk geliyor.