Haberler

AB: Myanmar'da ordunun hastaneye düzenlediği saldırı, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Anitta Hipper, Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısını uluslararası insancıl hukukun ihlali olarak nitelendirdi. Saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki hastaneye düzenlediği hava saldırısının, uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Hipper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Myanmar ordusunun Bangladeş sınırına yakın Arakan eyaletine bağlı Mrauk-U kentinde bulunan hastaneye saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Saldırının uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Hipper, yaralılar, sağlık personeli ve sivillerin her koşulda korunması gerektiğinin altını çizdi.

Hipper, saldırıda hayatını kaybedenler ve aileleriyle dayanışma mesajı verdi.

Myanmar ordusunun Arakan'a bağlı Mrauk-U'daki hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.

Myanmar askeri yönetimi ise bölgede herhangi bir saldırı düzenlendiğine dair açıklamada bulunmamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
title