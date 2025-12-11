Haberler

Myanmar'da ordunun Arakan eyaletindeki hava saldırısında 33 kişi öldü

Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Olay, bölgedeki siyasi gerginliklerin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişi yaşamını yitirdi, en az 76 kişi yaralandı.

Irrawaddy sitesinin haberinde, ordu güçleri tarafından Bangladeş sınırındaki Mrauk-U kentinde bulunan bir hastaneye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Haberde, saldırıda aralarında sağlık çalışanlarının olduğu 33 kişinin hayatını kaybettiği, en az 76 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Askeri yönetim, bölgede herhangi bir saldırı düzenlendiğine dair açıklamada bulunmadı.

Öte yandan, ordu güçlerinin 5 Aralık'ta Sagaing bölgesine düzenlediği hava saldırısında ise en az 18 sivil yaşamını yitirmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

