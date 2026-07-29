Haberler

Myanmar Meclisi, siber dolandırıcılığa idam cezası ve hesap dondurma getiren tasarıyı kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Myanmar Meclisi, siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında şüpheli banka hesaplarının dondurulmasını ve ölümle sonuçlanan eylemlerde idam cezasının uygulanmasını öngören kanun tasarısını onayladı.

Myanmar Meclisi, siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında şüpheli banka hesaplarının dondurulmasını ve ölümle sonuçlanan eylemlerde idam cezasının uygulanmasını öngören kanun tasarısını onayladı.

Devlet kontrolündeki Global New Light of Myanmar gazetesinin haberine göre, yasa tasarısı, başkent Naypyidaw'da düzenlenen Myanmar Meclisinin (Pyidaungsu Hluttaw) ortak oturumunda kabul edildi.

Ülkedeki milyarlarca dolarlık siber dolandırıcılık ağlarını ve bu merkezlerle bağlantılı insan ticaretini hedef alan yeni yasa kapsamında, bankalar doğrulama işlemlerinin ardından şüpheli dolandırıcılık hesaplarını 15 dakika içinde dondurma yetkisine sahip olacak. Şüpheli hesaplar ise 72 saate kadar kilitli tutulabilecek.

Süreçte, mağdurların olayı 24 saat içinde bildirmesi zorunlu tutulurken, polis teşkilatının da ihbarın ardından derhal resmi işlem başlatması gerekecek.

Yetkililer ayrıca mağdurlar için 24 saat hizmet veren bir ihbar hattı ve çevrim içi şikayet sistemi kuracak.

Düzenlemeyle bankalar, mobil ödeme sistemleri, telekomünikasyon operatörleri ve internet sağlayıcıları merkezi bir veri tabanına bağlanacak. Bu sistem üzerinden SIM kartlar, IP adresleri, telefon kayıtları ve para transferleri anlık olarak takip edilecek.

Öte yandan, yeni yasa, dolandırıcılık merkezlerini işleten, kripto para dolandırıcılığı yapan, bu yapılara eleman sağlayan veya insan ticareti yapan kişilere 10 yıldan müebbet hapse kadar hapis cezası öngörüyor.

Dolandırıcılık faaliyetleri sırasında şiddet, işkence veya kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarını işleyenler müebbet hapis veya idam cezasına çarptırılacak. Bu eylemler sonucunda mağdurun hayatını kaybetmesi halinde ise failler hakkında idam cezası uygulanacak.

Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi

Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump, Senatör Graham'ın cenazesinde uyuyakaldı! O anlar gündem oldu

Trump'a bak sen! Uyurken kameralara yakalandığı yer pes dedirtti
Yurt dışına taşınan genç kızın soyadı başına dert oldu

Yurt dışına taşınan genç kızın soyadı başına dert oldu

Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü

Görüntü fena! Köpeğinin ihaneti çobanı dehşete düşürdü

Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor

Tadilat aile faciasına dönüştü! 3 kişi yaşam mücadelesi veriyor
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
Uçağa 100 kulak tıkacıyla bindi! Nedeni duyanları gülümsetti

Uçağa 100 kulak tıkacıyla bindi! Nedeni duyanları gülümsetti