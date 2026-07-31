Myanmar Devlet Başkanı Hlaing, ASEAN'ın ülkesine ayrımcılık uyguladığını savundu

Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderlerinin 2021'de Myanmar'daki siyasi krizin çözüme kavuşturulması için vardığı mutabakatın tüm üye devletlerin rızası alınmadan yayınlandığını savunarak, bölgesel bloğun ülkesine ayrımcılık uyguladığını savundu.

Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle idareye el koyan ve bu yılın başında yapılan seçimlerin ardından parlamento tarafından Devlet Başkanı seçilen Hlaing, Nepido kentinde Parlamento'da 5 yıllık yol haritasını anlattığı bir konuşma yaptı.

Göreve geldiklerinden bu yana barış ile istikrarı yeniden tesis etmeyi ve ulusal kalkınmayı teşvik etmeyi öncelikli takip ettiğini vurgulayan Hlaing, bu bağlamda "önemli temeller" attıklarını söyledi.

Hlaing, gelecek 2 yılı demokrasi ve federal sisteme dayalı modern ve gelişmiş bir ülke inşa etme çabalarını hızlandırmaya, 3 yılı da bu süreci hızla sürdürmeye ayıracağını ifade etti.

Geçen yılın sonlarındaki üç aşamalı seçimlerde, silahlı çatışmalar nedeniyle oy kullanamayanlar için 102 ilçedeki seçim bölgelerinde 2027'de özel seçimler yapılacağına da işaret eden Hlaing, ayrıca silahlı kuvvetleri ve polisi güçlendireceğini, ordunun zorunlu askerlik yasasını uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Hlaing, ASEAN'ın Myanmar'a ayrımcılık uyguladığını savundu

Öte yandan, 2021'de ASEAN liderlerinin Myanmar'daki siyasi krizin çözüme kavuşturulması için yayınladığı 5 maddelik mutabakatı da eleştiren Hlaing, mutabakatın tüm üye devletlerin rızası alınmadan yayınlandığını ve bölgesel bloğun Myanmar'a ayrımcılık uyguladığını savundu.

Enerji ve altyapı geliştirme planlarını da özetleyen Hlaing, yönetimin Myitsone hidroelektrik projesi de dahil olmak üzere 10 elektrik üretim projesine devam edeceğini, aynı zamanda bir nükleer santral inşa etme çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Hlaing, Myanmarlı yetkililerin kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve çevrim içi dolandırıcılık merkezleriyle mücadele için çalıştığını da vurgulayarak, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 72 binden fazla yabancının 58 ülkeye geri gönderildiğini ifade etti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep olmuştu.

28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA