Haberler

Myanmar'dan 1.500'den Fazla Tutuklu İçin Af Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YANGON, 30 Nisan (Xinhua) -- Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, Vesak Günü vesilesiyle 1.519 mahkum için af çıkardı.

Devlete ait Myanmar Radyo ve Televizyonu'nun bildirdiğine göre Devlet Başkanı perşembe günü ayrı kararnamelerle 1.508 Myanmarlı ve 11 yabancı uyruklu tutukluyu affetti.

Myanmar takviminde Kason Dolunay Günü'ne denk gelen Vesak Günü kapsamında çıkarılan af ile serbest bırakılan kişilerin yeniden suç işlemeleri halinde, hem yeni cezalarını hem de önceki cezalarının kalan kısmını çekmek zorunda kalacakları, affedilen yabancı uyruklu tutuklularınsa sınır dışı edildikleri ifade edildi.

Af kapsamında ülke genelindeki tüm mahkumların mevcut cezaları da altıda bir oranında indirildi.

Myanmar'ın bu yıl 17 Nisan'a denk gelen geleneksel yılbaşında 4.500'den fazla tutukluya af çıkarılmıştı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

