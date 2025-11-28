Haberler

Myanmar'daki Seçimler: Ordunun Baskısı Altında Gerçekleşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, Myanmar'daki seçimlerin askeri yönetim kontrolü altında ve birçok muhalifin gözaltında olduğu bir ortamda gerçekleşeceğini açıkladı. Seçim sürecinin güvenliği konusundaki endişeler dile getirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, gelecek ay Myanmar halkının bir kısmının, askeri yönetim tarafından dayatılan bir seçimde oy kullanmaya başlayacağını belirterek, seçimlerin, ordunun katılımı aktif olarak bastırdığı bir ortamda gerçekleşeceğini söyledi.

Laurence, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Myanmar'da gelecek ay yapılacak seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Önümüzdeki ay Myanmar halkının bir kısmı, cunta tarafından dayatılan bir seçimde oy kullanmaya başlayacak." ifadesini kullanan Laurence, askerin kontrolündeki bu oylamanın, sivillerin hayatlarını riske atan tehdit ve şiddetin yaygın olduğu bir ortamda gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

Laurence, artan güvensizlik ve sivilleri korumak için alınan önlemlerdeki yetersizliğin, seçime katılmayı tercih eden veya katılmaya zorlanan seçmenlerin güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtığını dile getirdi.

"Bu seçimler ayrıca, ordunun katılımı aktif olarak bastırdığı bir ortamda gerçekleşiyor." diyen Laurence, birçok büyük siyasi partinin dışlandığına, seçilmiş hükümet üyeleri ve siyasi temsilciler dahil 30 binden fazla muhalifin 2021'den bu yana gözaltında tutulduğuna işaret etti.

Laurence, ayrımcılığın da seçim sürecinde büyük bir tehdit oluşturduğunu, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya), Tamiller ve Gurkalar gibi grupların oy kullanamadığını vurguladı.

Sivil toplum ve bağımsız medyanın neredeyse hiç sesinin olmadığını belirten Laurence, "Ordu, muhalifleri tespit etmek için kitlesel elektronik gözetlemeyi artırdı ve bunun sandık merkezlerinde kullanılacağından endişe ediliyor. Ayrıca ordunun ülkenin geniş bölgeleri üzerinde kontrolü bulunmuyor ve tüm ülkeyi anlamlı ve temsili bir şekilde kapsayamayacak. Sıkıyönetim ilanlarının devam ettiği yaklaşık 56 ilçe hariç tutulacak. İlk turda yaklaşık 31 ilçede aday olmaması nedeniyle oylama yapılmayacak." diye konuştu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki etnik Çinli nüfusun yaşadığı Şan eyaletinde merkezi hükümet güçleriyle çatışan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), 2024'te Çin sınırındaki önemli bir askeri garnizon olan Lashio şehrini ele geçirmişti.

MNDAA ile Myanmar hükümeti arasında, Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de Çin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından 18 Ocak'ta ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Myanmar, 29 Ekim'de darbe karşıtı silahlı gruplardan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) da askeri yönetimle ateşkes anlaşması imzaladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada ayin yapılıyor

İznik'te tarihi anlar! Ayin başladı, dünyanın gözü burada
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Mardin'de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba 'yasak aşk' iddiası

Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili bomba "yasak aşk" iddiası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.