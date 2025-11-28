Myanmar'daki Seçimler: Ordunun Baskısı Altında Gerçekleşecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, gelecek ay Myanmar halkının bir kısmının, askeri yönetim tarafından dayatılan bir seçimde oy kullanmaya başlayacağını belirterek, seçimlerin, ordunun katılımı aktif olarak bastırdığı bir ortamda gerçekleşeceğini söyledi.

Laurence, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Myanmar'da gelecek ay yapılacak seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Önümüzdeki ay Myanmar halkının bir kısmı, cunta tarafından dayatılan bir seçimde oy kullanmaya başlayacak." ifadesini kullanan Laurence, askerin kontrolündeki bu oylamanın, sivillerin hayatlarını riske atan tehdit ve şiddetin yaygın olduğu bir ortamda gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

Laurence, artan güvensizlik ve sivilleri korumak için alınan önlemlerdeki yetersizliğin, seçime katılmayı tercih eden veya katılmaya zorlanan seçmenlerin güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtığını dile getirdi.

"Bu seçimler ayrıca, ordunun katılımı aktif olarak bastırdığı bir ortamda gerçekleşiyor." diyen Laurence, birçok büyük siyasi partinin dışlandığına, seçilmiş hükümet üyeleri ve siyasi temsilciler dahil 30 binden fazla muhalifin 2021'den bu yana gözaltında tutulduğuna işaret etti.

Laurence, ayrımcılığın da seçim sürecinde büyük bir tehdit oluşturduğunu, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya), Tamiller ve Gurkalar gibi grupların oy kullanamadığını vurguladı.

Sivil toplum ve bağımsız medyanın neredeyse hiç sesinin olmadığını belirten Laurence, "Ordu, muhalifleri tespit etmek için kitlesel elektronik gözetlemeyi artırdı ve bunun sandık merkezlerinde kullanılacağından endişe ediliyor. Ayrıca ordunun ülkenin geniş bölgeleri üzerinde kontrolü bulunmuyor ve tüm ülkeyi anlamlı ve temsili bir şekilde kapsayamayacak. Sıkıyönetim ilanlarının devam ettiği yaklaşık 56 ilçe hariç tutulacak. İlk turda yaklaşık 31 ilçede aday olmaması nedeniyle oylama yapılmayacak." diye konuştu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki etnik Çinli nüfusun yaşadığı Şan eyaletinde merkezi hükümet güçleriyle çatışan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), 2024'te Çin sınırındaki önemli bir askeri garnizon olan Lashio şehrini ele geçirmişti.

MNDAA ile Myanmar hükümeti arasında, Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de Çin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından 18 Ocak'ta ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Myanmar, 29 Ekim'de darbe karşıtı silahlı gruplardan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) da askeri yönetimle ateşkes anlaşması imzaladığını duyurmuştu.