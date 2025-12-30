Myanmar'da ordu destekli parti, seçimlerin ilk aşamasında koltukların çoğunluğunu kazandığını iddia etti

Myanmar'da ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), 28 Aralık'ta başlayan seçimlerin ilk aşamasında 102 koltuktan 88'ini elde ettiğini öne sürdü.

Associated Press'e (AP) konuşan, ismini gizli tutmak isteyen kıdemli USDP yetkilisi, seçimlerin ilk ayağında Alt Meclis'teki (Pyithu Hluttaw) koltukların çoğunluğunu partisinin kazandığını ileri sürdü.

Yetkili, ilk aşamada USDP'nin Alt Meclis'teki 102 koltuktan 88'ini kazandığını söylerken, resmi kaynaklardan seçim sonuçlarına dair henüz açıklama yapılmadı.

Resmi seçim sonuçları, 11 Ocak ve 25 Ocak 2026'daki diğer 2 aşamanın daha tamamlanmasının ardından belli olacak.

Myanmar'da toplam 330 seçim bölgesinden askeri yönetimin kontrolündeki 265'inde üç aşamada düzenlenen genel seçimlerde, Alt Meclis'te (Pyithu Hluttaw) her bölgeye 1 olmak üzere 330, Üst Meclis'te (Amyotha Hluttaw) ise her eyalete 12 olmak üzere 168 koltuğun sahipleri belli olacak.

Myanmar Parlamentosunda Alt Meclis'te 110, Üst Meclis'te de 56 sandalye askeri yönetim tarafından belirleniyor.

Her ne kadar 4 bin 800'ü aşkın adayla 57 parti seçimlere katılmak için onay alsa da, sadece 6'sı seçim bölgelerinin hepsinde yarışıyor. Ordu destekli USDP en fazla sayıda aday ile seçime katılıyor. Bu, partinin birçok seçim bölgesinde rakipsiz olarak yarışacağı eleştirilerine neden oluyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 2025 dünya raporunda, Myanmar'da darbeden sonra 27 binden fazla kişinin askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alındığı, bu kişilerden yaklaşık 6 bininin kadın ve 570'inin çocuk olduğu kaydediliyor.

Yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin büyük kısmı ülke içinde güvenli bölgelere sığınırken, yüz binlerce kişi Tayland, Hindistan ve Bangladeş sınırlarına yöneldi.