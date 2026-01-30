Myanmar'daki seçimde ordu destekli parti, ulusal parlamentoda çoğunluğu kazandı

Myanmar'da ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) ulusal parlamentoda sandalyelerin çoğunluğunu kazandı.

Ulusal basındaki haberlere göre Birlik Seçim Komisyonu (UEC), ülkede aralık sonundan beri üç aşamada düzenlenen genel seçim sonuçlarını duyurdu.

Sonuçlara göre Pyithu Hluttaw'da her bölgeye 1 olmak üzere 330, Amyotha Hluttaw'da ise her eyalete 12 olmak üzere 168 koltuğun sahipleri belli oldu.

Buna göre USDP alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da ise 108 sandalye kazanarak toplamda 339 sandalye elde etti.

Ordu yöneticilerinden Tümgeneral Zaw Min Htun, martta yeni bir parlamentonun toplanmasının ve yeni hükümetin nisanda göreve başlamasının beklendiğini bildirdi.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından ilk kez düzenlenen genel seçimler için oy kullanma işlemi 28 Aralık-25 Ocak arası 3 aşamada yapılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 2025 Dünya Raporunda Myanmar'da darbeden sonra 27 binden fazla kişinin askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alındığı, bu kişilerden yaklaşık 6 bininin kadın ve 570'inin çocuk olduğu kaydediliyor.

Yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin büyük kısmı ülke içinde güvenli bölgelere sığınırken yüz binlerce kişi Tayland, Hindistan ve Bangladeş sınırlarına yöneldi.