Myanmar'da nehir setinin çökmesi sonucu 6.747 kişi tahliye edildi
YANGON, 2 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar'ın İravadi bölgesinde yer alan Laymyethna kasabası sakinlerini tahliye eden kurtarma ekipleri, 1 Ağustos 2026. Laymyethna kasabası yönetiminin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Ngawun Nehri setinin çökmesinin ardından 1.333 haneden toplam 6.
YANGON, 2 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar'ın İravadi bölgesinde yer alan Laymyethna kasabası sakinlerini tahliye eden kurtarma ekipleri, 1 Ağustos 2026.
Laymyethna kasabası yönetiminin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Ngawun Nehri setinin çökmesinin ardından 1.333 haneden toplam 6.747 kişi tahliye edildi. (Fotoğraf: Myanmar İtfaiye Hizmetleri Dairesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua