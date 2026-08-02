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Myanmar'da nehir setinin çökmesi sonucu 6.747 kişi tahliye edildi

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YANGON, 2 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar'ın İravadi bölgesinde yer alan Laymyethna kasabası sakinlerini tahliye eden kurtarma ekipleri, 1 Ağustos 2026. Laymyethna kasabası yönetiminin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Ngawun Nehri setinin çökmesinin ardından 1.333 haneden toplam 6.

YANGON, 2 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar'ın İravadi bölgesinde yer alan Laymyethna kasabası sakinlerini tahliye eden kurtarma ekipleri, 1 Ağustos 2026.

Laymyethna kasabası yönetiminin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Ngawun Nehri setinin çökmesinin ardından 1.333 haneden toplam 6.747 kişi tahliye edildi. (Fotoğraf: Myanmar İtfaiye Hizmetleri Dairesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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