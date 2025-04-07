Trump'ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu! Kayıp büyük

Trump'ın hamlesi Borsa İstanbul ve altını da vurdu! Kayıp büyük
Özgür Özel, İsmet İnönü'den sonra parti tarihinde bir ilk başardı

CHP tarihinde İsmet İnönü'den sonra bir ilki başardı
İmamoğlu sorusu Bakan Tunç'u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia

Bakan Tunç'u hiç böyle görmediniz! İmamoğlu sorusuna çok sinirlendi
Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu

Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu

Myanmar'da Meydana Gelen İki Depremde Ölü Sayısı 3 Bin 564'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler, 3 bin 564 kişinin ölümüne ve 5 bin 12 kişinin yaralanmasına neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 564'e yükseldi.

Xinhua ajansının haberine göre, Myanmar'da askeri yönetimin idari organı olan Myanmar Devlet İdare Konseyinden (SAC) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 564'e, yaralananların sayısının da 5 bin 12'ye çıktığı belirtildi.

Arama kurtarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen 200'ü aşkın kişi için çalışmalarını sürdürüyor.

Myanmar İtfaiyesinden yapılan açıklamada da arama kurtarma ekiplerinin ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay'da yıkılan bir binanın enkazından 10 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Singapur, Malezya ve Hindistan'dan yardıma gelen ekiplerin çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndükleri belirtildi.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.