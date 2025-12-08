Haberler

Associated Press: Myanmar'da askeri yönetimin saldırısında 18 kişi öldü

Myanmar'ın askeri yönetimi, Sagaing bölgesinde futbol müsabakası izleyen sivillerin bulunduğu bir çay ocağına düzenlediği hava saldırısında en az 18 sivilin öldüğünü, 20 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

The Associated Press (AP) ajansı, Myanmar'da askeri yönetimin 5 Aralık'ta Sagaing bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 18 sivilin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını belirtti.

AP'nin yerel bir vatandaş ve Myanmar'ın bağımsız medya kuruluşlarına dayandırdığı haberine göre, Myanmar askeri yönetimi, 5 Aralık'ta ülkenin orta kesiminde yer alan Sagaing'de futbol müsabakası izleyenlerin bulunduğu bir çay ocağına hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda en az 18 sivilin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Askeri yönetim, bölgede herhangi bir saldırı düzenlendiğine dair açıklamada bulunmadı.

Myanmar askeri yönetimi, 6 Ekim'de Sagaing bölgesinde düzenlenen Budist festivaline yapılan ve 32 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı üstlenmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi öldü, 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması sürüyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
