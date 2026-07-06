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New York semalarında seyreden deniz uçağı nehre sert iniş yaptı: 2 yaralı

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ABD'nin New York kentinde Long Island'dan havalanan Kodiak 100 tipi deniz uçağı, bilinmeyen bir nedenle acil durum ilan ederek Doğu Nehri'ne sert iniş yaptı. Uçaktaki 8 kişi tahliye edilirken, 2 kişi hafif yaralandı.

ABD'nin New York kenti semalarında seyreden bir deniz uçağı acil durum ilan ettikten sonra nehre sert iniş yaptı. Uçaktaki 8 kişi başarılı bir şekilde tahliye edilirken, 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

ABD'nin New York kentinde facianın eşiğinden dönüldü. ABD basınında yer alan haberlere göre; Long Island'dan havalanan Kodiak 100 tipi deniz uçağı, yerel saatle 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle acil durum ilan ederek Doğu Nehri'ne sert iniş yaptı. Çarpmanın etkisiyle uçağın kanat dikmelerinden biri kırılırken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. New York İtfaiyesi (FDNY) uçaktaki 2'si pilot 8 kişiyi başarılı bir operasyonla tahliye etmeyi başardı. Sert iniş sırasında uçaktaki 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Herhangi bir can kaybına yol açmayan kazanın ardından uçak yakındaki bir rıhtıma çekildi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlattı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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