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Myanmar'da 7.7 ve 6.4 Büyüklüğünde Depremler

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Myanmar'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem birçok yıkıma yol açarken, 6.4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı da yaşandı. Çöken köprüler ve arama kurtarma faaliyetleri bölgede büyük bir etki yarattı.

- Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem

NAYPYİDAW - Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.50 sıralarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden yaklaşık 12 dakika sonra 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. Yerel kaynaklara göre deprem, Myanmar'da yıkıma yol açtı. Myanmar'ın Ava ve Sagaing bölgesini bağlayan Irrawaddy Nehri üzerindeki köprü çöktü. Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.

Deprem, Tayland'ın başkenti Bangkok ve Çin'in Myanmar sınırındaki Yunnan ve Shaanxi eyaletlerinde de hissedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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