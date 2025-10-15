Müzisyen Ahmet Merih Çelik, Bozuk Yollar İçin Mani Besteledi

TEKİRDAĞ'da müzisyen Ahmet Merih Çelik, oturduğu bölgede yolların bozuk olmasına bestelediği maniyle tepki gösterdi. Çelik, eline aldığı davulla bestelediği maniyi söyleyerek, sokakta tur attı.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Pazar Sokak'ta oturan müzisyen Ahmet Merih Çelik, bir süre önce bölgedeki bozuk olan yolların yapılmasını isteyerek Süleymanpaşa Belediyesi'ne başvurdu. Talebine karşılık bulamayan Çelik, tepkisini dile getirmek için mani besteledi. Eline davulunu alıp sokağa çıkan Ahmet Merih Çelik, bestelediği maniyi söyledi. Manide, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'a seslenen Çelik, "Tekirdağ canımız memleket, yağmur yağınca yollar oluyor felaket/Volkan Başkanım duy sesimizi, yollar çamur kıyamet" sözlerine yer verdi.

'HİZMET ALABİLMEK İÇİN MÜZİSYENLİĞİMİ KULLANDIM'

Bölgede çok sayıda inşaatın devam etmesi nedeniyle yolların sürekli çamur olduğunu, bu nedenle yolların yapılmasını istediklerini söyleyen Ahmet Merih Çelik, "Burası Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Pazar Sokak. Yaklaşık 1 hafta önce burada yaşadığım sokak ile ilgili bir ricada bulunmuştuk, yollarımızın yapılmasını istedik. Çevremizde inşaatlar olduğu için yağmur yağdıktan sonra çamur oluyor. Biz de burada yaşayan site sakinleri olarak bundan mağduruz. İnşaatlar olduğu için bir asfalt dökme olmayabilir, bunu da anlıyoruz ama en azından bizim mağduriyetimizi giderecek, çamuru yok edecek bir hizmet istiyoruz. Ben de bu duruma dikkat çekmek, hizmet alabilmek için müzisyenliğimi kullanarak bir beste yaptım, hem okudum hem çaldım" ifadelerini kullandı.