Musicandle Concerts, St. Antuan Kilisesi'nde sahne alacak

Klasik müziği mum ışığında sahneye taşıyan Musicandle Concerts'in "Müziğin Aydınlığı, Işığın Sesi" konserleri, St. Antuan Kilisesi'nde devam edecek.

Viyola sanatçısı Özlem Sevil'in kurucusu ve sanatçısı olduğu topluluk, 26 Mart'ta konser verecek.

Konserde, kemanda Ayşe Birden ve Aycan Küçüközkan, viyolada Özlem Sevil, çelloda ise Funda Altun yer alacak. Sertaç Çevikkol, Altuğ Tekin, Senem Demircioğlu, İlkim Tamkan, Irmak Tokgöz ve Umut Yılmaz ise konuk sanatçı olarak sahne alacak.

Topluluk, konserlerde Wolfgang Amadeus Mozart, Tomaso Giovanni Albinoni, Isaac Manuel Francisco Albeniz, George Frideric Handel, Georges Bizet, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi ve Maurice Ravel'in besteleri ile Türk eserlerine yer veriyor.