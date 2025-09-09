Müze Gazhane'de Eylül Etkinlikleri Başladı

(İSTANBUL) - Şehrin en canlı kültür ve sanat duraklarından Müze Gazhane, eylül ayında da ilham veren etkinlikleriyle İstanbulluları buluşturmaya devam ediyor. İBB Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen programlar; konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere uzanan geniş yelpazesiyle her yaştan ziyaretçiye renkli bir deneyim sunacak.

Yaşayan bir kültür mekanı olarak şehre enerji katan Müze Gazhane, çok amaçlı alanları ve zengin içerikleriyle bu ay da dopdolu günlerin adresi olacak. Sanatın farklı dallarını aynı çatı altında buluşturan etkinliklerde; farklı tarzlarda müziğin öne çıktığı konserler, yaratıcı atölyeler, güncel sergiler ve ilham veren söyleşiler eylülün keyfini sanatla yaşamak isteyenleri bekliyor.

Detaylara, 'kultur.istanbul' ve 'muzegazhane.istanbul' sayfaları ile Radar Türkiye mobil uygulamasından ulaşılabilecek.

Etkinlik Programı:

-9 Eylül Salı

19.00 – T Atölye: *Bu Yaştan Sonra – Söyleşi

-10 Eylül Çarşamba

19.00 – T Atölye: *Çok Düşünüyoruz: Stresi Dost Edinmek – Zihinsel Dayanıklılık Sanatı – Söyleşi

19.00 – Meydan: Hava Kararınca – Can Güngör – Konser

-11 Eylül Perşembe

19.00 – T Atölye: *Filmlerle Türkiye'ye Bakmak: 90'lar – Çöküş ve Yeniden Diriliş (Konuşmacı: Şenay Aydemir) – Söyleşi

-12-14 Eylül

Meydan: Kahve Zirvesi

-15 Eylül Pazartesi

19.00 – T Atölye: *Mitoloji 101 – Söyleşi

20.00 – H Gölgelik: *Dans Dans Dans: Çağdaş Dans (Eğitmen: Yeşim Coşkun) – Performans

-16 Eylül Salı

19.00 – T Atölye: *Zor Zamanları Nezaketle ve Neşeyle Geçebilmek – Söyleşi

19.00 – 1. İklim Müzesi Önü: *Ayaküstü Konser – Lidya Durmazgüler

-17 Eylül Çarşamba

20.00 – T Atölye: *Müzede Gece Masalları – Performans

20.00 – Meydan: Hava Kararınca – Feryal Öney – Konser

-18 Eylül Perşembe

19.00 – T Atölye: *Filmlerle Türkiye'ye Bakmak: 2000'ler – Yeşilçam Geri Döndü (Konuşmacı: Şenay Aydemir) – Söyleşi

20.00 – Q Deck: Müzede Caz – Şenkop – Konser

-22 Eylül Pazartesi

19.00 – T Atölye: *Mitoloji 101 – Söyleşi

-23 Eylül Salı

19.00 – T Atölye: *Hata Yapma Sanatı – Söyleşi

19.00 – 1. İklim Müzesi Önü: *Ayaküstü Konser – Can Aydınoğlu

-24 Eylül Çarşamba

19.00 – T Atölye: *Çok Düşünüyoruz: İçimizdeki Sesler – Ben miyim, bir başkası mı? – Söyleşi

-25 Eylül Perşembe

19.30 – T Atölye: *Salla Gitsin Quiz Night – Söyleşi

-28 Eylül Pazar

16.00 – H Gölgelik: Gizem Sürenkök ile İyi Gelen Sohbetler – Söyleşi

18.00 – H Gölgelik: Gülmek Yakışır – Engin Türkoğlu – Stand-up

-29 Eylül Pazartesi

19.00 – T Atölye: *Mitoloji 101 – Söyleşi

20.00 – H Gölgelik: *Dans Dans Dans: Solo Jazz (Eğitmen: Zihni Deniz Küçümen) – Performans

-30 Eylül Salı

19.00 – 1. İklim Müzesi Önü: Ayaküstü Konser – Dağtaş

Başında (*) bulunan etkinlikler için Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt oluşturulması gereklidir. Kapasite sınırlıdır.