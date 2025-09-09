Müze Gazhane'de Eylül Etkinlikleri Başladı
İstanbul'un kültür ve sanat merkezi Müze Gazhane, eylül ayında düzenleyeceği etkinliklerle ziyaretçileri bekliyor. Konserler, atölyeler, sergiler ve söyleşilerle dolu bir program sunulacak.
(İSTANBUL) - Şehrin en canlı kültür ve sanat duraklarından Müze Gazhane, eylül ayında da ilham veren etkinlikleriyle İstanbulluları buluşturmaya devam ediyor. İBB Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen programlar; konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere uzanan geniş yelpazesiyle her yaştan ziyaretçiye renkli bir deneyim sunacak.
Yaşayan bir kültür mekanı olarak şehre enerji katan Müze Gazhane, çok amaçlı alanları ve zengin içerikleriyle bu ay da dopdolu günlerin adresi olacak. Sanatın farklı dallarını aynı çatı altında buluşturan etkinliklerde; farklı tarzlarda müziğin öne çıktığı konserler, yaratıcı atölyeler, güncel sergiler ve ilham veren söyleşiler eylülün keyfini sanatla yaşamak isteyenleri bekliyor.
Detaylara, 'kultur.istanbul' ve 'muzegazhane.istanbul' sayfaları ile Radar Türkiye mobil uygulamasından ulaşılabilecek.
Etkinlik Programı:
-9 Eylül Salı
19.00 – T Atölye: *Bu Yaştan Sonra – Söyleşi
-10 Eylül Çarşamba
19.00 – T Atölye: *Çok Düşünüyoruz: Stresi Dost Edinmek – Zihinsel Dayanıklılık Sanatı – Söyleşi
19.00 – Meydan: Hava Kararınca – Can Güngör – Konser
-11 Eylül Perşembe
19.00 – T Atölye: *Filmlerle Türkiye'ye Bakmak: 90'lar – Çöküş ve Yeniden Diriliş (Konuşmacı: Şenay Aydemir) – Söyleşi
-12-14 Eylül
Meydan: Kahve Zirvesi
-15 Eylül Pazartesi
19.00 – T Atölye: *Mitoloji 101 – Söyleşi
20.00 – H Gölgelik: *Dans Dans Dans: Çağdaş Dans (Eğitmen: Yeşim Coşkun) – Performans
-16 Eylül Salı
19.00 – T Atölye: *Zor Zamanları Nezaketle ve Neşeyle Geçebilmek – Söyleşi
19.00 – 1. İklim Müzesi Önü: *Ayaküstü Konser – Lidya Durmazgüler
-17 Eylül Çarşamba
20.00 – T Atölye: *Müzede Gece Masalları – Performans
20.00 – Meydan: Hava Kararınca – Feryal Öney – Konser
-18 Eylül Perşembe
19.00 – T Atölye: *Filmlerle Türkiye'ye Bakmak: 2000'ler – Yeşilçam Geri Döndü (Konuşmacı: Şenay Aydemir) – Söyleşi
20.00 – Q Deck: Müzede Caz – Şenkop – Konser
-22 Eylül Pazartesi
19.00 – T Atölye: *Mitoloji 101 – Söyleşi
-23 Eylül Salı
19.00 – T Atölye: *Hata Yapma Sanatı – Söyleşi
19.00 – 1. İklim Müzesi Önü: *Ayaküstü Konser – Can Aydınoğlu
-24 Eylül Çarşamba
19.00 – T Atölye: *Çok Düşünüyoruz: İçimizdeki Sesler – Ben miyim, bir başkası mı? – Söyleşi
-25 Eylül Perşembe
19.30 – T Atölye: *Salla Gitsin Quiz Night – Söyleşi
-28 Eylül Pazar
16.00 – H Gölgelik: Gizem Sürenkök ile İyi Gelen Sohbetler – Söyleşi
18.00 – H Gölgelik: Gülmek Yakışır – Engin Türkoğlu – Stand-up
-29 Eylül Pazartesi
19.00 – T Atölye: *Mitoloji 101 – Söyleşi
20.00 – H Gölgelik: *Dans Dans Dans: Solo Jazz (Eğitmen: Zihni Deniz Küçümen) – Performans
-30 Eylül Salı
19.00 – 1. İklim Müzesi Önü: Ayaküstü Konser – Dağtaş
Başında (*) bulunan etkinlikler için Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt oluşturulması gereklidir. Kapasite sınırlıdır.