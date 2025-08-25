Muzaffer İzgü, Edebiyat Dünyasına Adanmış Bir Ömür

Türk edebiyatına 150'den fazla eser kazandıran, "çocuklara okumayı sevdiren yazar" olarak tanınan Muzaffer İzgü, vefatının 8. yılında anılıyor.

Usta yazar, 29 Ekim 1933'te Adana'da, yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları ve tanıklık ettiği hayat mücadelesini, yıllar sonra kaleme alacağı ve otobiyografik özellikler taşıyan "Zıkkımın Kökü" adlı eseriyle okuyucuya sundu.

Lokantalarda garsonluk yaparak, sinemalarda gazoz satarak sürdürdüğü eğitim hayatını Diyarbakır Öğretmen Okulu'nda tamamlayan İzgü, burada üç çocuğunun annesi olacak Günsel Hanım'la hayatını birleştirdi, ardından Anadolu'da Silvan, Akçakoca ve Ceyhan gibi ilçelerde uzun yıllar ilkokul öğretmenliği yaptı.

İzgü, meslek hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği İzmir'deki görevi sırasında, çocukların dünyasını, hayallerini ve dilini yakından tanıma fırsatı buldu ve bu birikim, onun edebi kimliğinin temelini oluşturdu.

Yazarlık hayatına 1959'da Aydın'da Hüraydın Gazetesi'nde başlayan İzgü, 1964 yılında Demokrat İzmir Gazetesi'nde yazılarını sürdürdü. Mizah dergisi Akbaba'da öyküleri yayımlanan yazar, Milliyet ve Akşam gazeteleri için röportajlar yaptı, öykülerini ise Milliyet'in pazar ekinde okuyucuyla buluşturdu.

Edebiyat dünyasına adanmış bir ömür

Öğretmenlik yaparken bir yandan yazılarını kaleme almaya başlayan İzgü, kısa sürede Türkiye'nin en üretken yazarlarından biri haline geldi.

Muzaffer İzgü hem yetişkinler için kaleme aldığı mizahi roman ve öykülerle hem de çocuk edebiyatına kazandırdığı eserlerle geniş bir okur kitlesine ulaştı.

Çocuklar için yazdığı "Uçtu Uçtu Ali Uçtu", "Anneannem", "Bülbül Düdük" ve "Lüplüp" gibi eserler, nesiller boyunca çocukların kitaplarla keyifli bir bağ kurmasını sağlayan İzgü, yetişkinler için yazdığı "Gecekondu", "İlyas Efendi" ve "Halo Dayı" romanlarında ise Türkiye'nin toplumsal yapısını, kentleşme sorunlarını ve sıradan insanın yaşamını mizahi ve eleştirel bir gözle anlattı.

On kitaptan oluşan Ökkeş serisi minikler kadar büyüklerin de ilgisini çekti.

Birçok ödüle layık görüldü

Yazarın en bilinen eserlerinden "Zıkkımın Kökü", büyük bir okur kitlesine ulaşarak 1992'de Memduh Ün ve Macit Koper'in senaristliğiyle Memduh Ün tarafından sinemaya uyarlandı. Kariyeri boyunca pek çok prestijli ödüle layık görülen İzgü, 1978'de "Donumdaki Para" eseriyle Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü'nü kazandı.

Usta isim ayrıca mizah alanındaki başarıları dolayısıyla Nasrettin Hoca Gülmece Yarışması Birincilik Ödülü gibi çeşitli ödüllere de layık görüldü.

Yaşamının son yıllarını geçirdiği İzmir'de, okullarda ve çeşitli etkinliklerde çocuklarla bir araya gelmeyi sürdüren yazar, okuma sevgisini aşılamak için büyük çaba gösterdi.

Muzaffer İzgü, 26 Ağustos 2017'de, 83 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.