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Muzaffer Çilek, yeniden Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosluğu'na atandı

Muzaffer Çilek, yeniden Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosluğu'na atandı
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İş insanı Muzaffer Çilek, 16 yıldır sürdürdüğü Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosluğu görevine yeniden atandı.

İş insanı Muzaffer Çilek, 16 yıldır sürdürdüğü Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosluğu görevine yeniden atandı.

Çilek, yeni dönem buyrultusunu Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakoviç'ten aldı.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakoviç, dost ve kardeş iki ülkenin ilişkilerinin her geçen yıl daha da geliştiğini, bunda Bursa Fahri Konsolosluğu'nun da önemli payı olduğunu belirterek, fahri konsolosluk buyrultusunu Muzaffer Çilek'e takdim etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Colakoviç, "Muzaffer Çilek'e 16 yıllık üstün emekleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de başarılı çalışmalarının artarak devamını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Yeni dönem görevlendirmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Muzaffer Çilek, şunları kaydetti:

"2009 yılından bu yana gururla yürüttüğüm bu göreve yeniden layık görülmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yeni dönemde de Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki köklü dostluğu pekiştirmek, iki ülke arasındaki ticari ve sosyal işbirliklerini daha ileriye taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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