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NATO Zirvesi kapsamında "Müttefikler Ankara'da" programının kapanış etkinliği düzenlendi

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NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen 'Müttefikler Ankara'da' programı, 50 etkinlik ve 1500'den fazla katılımcıyla sona erdi. Programda küresel ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğinde iki gün boyunca düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programı kapanış etkinliğiyle tamamlandı.

Ankara Palas'ta düzenlenen ve iki gün süren programlar kapsamında, üst düzey devlet temsilcileri, karar alıcılar ile yerli ve uluslararası paydaşların katılımıyla 50 etkinlik yapıldı.

Etkinliklerde 60 kurum ve kuruluş temsil edilirken 1500'den fazla katılımcı bir araya geldi.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen paneller, yuvarlak masa toplantıları, politika diyalogları ve tematik oturumlarda küresel ve bölgesel güvenlik gündemini şekillendiren temel meseleler farklı perspektiflerden ele alındı.

Uluslararası politika yapıcılar, akademisyenler, düşünce kuruluşları ve uzmanları aynı platformda buluşturan "Müttefikler Ankara'da" programı, NATO Zirvesi marjında yürütülen en kapsamlı diyalog platformlarından biri olarak öne çıktı.

Program sonunda organizatörler ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
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