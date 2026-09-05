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Kocaeli'de Narkotik Operasyonu: 8 Gözaltı, 2 Tutuklama

Kocaeli'de Narkotik Operasyonu: 8 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde 32 gram sentetik kannabinoid ve 65 bin TL ele geçirildi. 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

KOCAELİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mutfakta 30 fişek halinde 32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, fırın dolabında ise 65 bin TL ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında 8 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mutfakta 30 fişek halinde 32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, fırın dolabına ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin TL ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

8 şüpheliden 5'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.R. adli kontrol şartıyla salıverilirken, S.D. ve E.Ç. ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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