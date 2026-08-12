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Bursa'da Sürpriz Ziyaret: Keçi Mutfağa Girip Tezgaha Çıktı

Bursa'da Sürpriz Ziyaret: Keçi Mutfağa Girip Tezgaha Çıktı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, giriş katındaki evlerinin mutfak kapısını açık bırakan bir aile, mutfağa girdiklerinde tezgahın üzerinde bir keçiyle karşılaştı. Eşyaları dağıtan ve ocağın üstüne çıkan keçi, bir süre sonra dışarı çıkınca aile kapıyı kilitleyerek durumu cep telefonuyla kaydetti.

BURSA'da bir keçi, giriş kattaki eve açık bırakılan mutfak kapısından girip tezgahın üzerine çıktı.

Olay, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Giriş katta bulunan evlerinin mutfak kapısını açık bırakan aile üyeleri, mutfağa girdiklerinde içeride bir keçi karşılaştı. Duruma şaşıran ev sahipleri, mutfaktaki eşyaları dağıtan ve ocağın üstüne çıkan keçinin bir süre sonra dışarı çıkması üzerine, kapıyı kilitledi. Yaşananlar aile üyelerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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