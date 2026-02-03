Haberler

Samsun'da ustayı silahla yaralayan müteahhit gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde müteahhit E.Ş., tadilat işlerinden kaynaklanan bir tartışma sonucu inşaat ustası E.C.'yi silahla yaralayarak gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde ustayı silahla yaralayan müteahhit, gözaltına alındı.

Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi'nde müteahhit E.Ş. (46) ile dükkanında tadilat yapan inşaat ustası E.C. (47) arasında iddiaya göre tadilat işlerinden dolayı çıkan anlaşmazlık nedeniyle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, yanında bulunan tabancayla ateş ederek E.C'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan E.C, tedavi altına alındı.

Olay yerinden uzaklaşan E.Ş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timlerince silahla birlikte yakalandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Adım adım 1. Lig! Depremde 14 sporcusunu kaybeden kulüp, küllerinden yeniden doğdu

14 sporcusu vefat eden kulüp, küllerinden yeniden doğdu
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı

Transfer sonuçlandı! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası
Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı

Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca şoku yaşadı