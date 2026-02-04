Haberler

İnşaat ustasını tabancayla yaralayan müteahhit adliyede

İnşaat ustasını tabancayla yaralayan müteahhit adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir müteahhit, tadilat yaptığı inşaat ustasını dört yerinden tabancayla yaralayarak adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde dükkanına tadilat yaptırdığı inşaat ustası E.C.'yi (47) 4 yerinden tabancayla yaralayan müteahhit E.Ş. (46), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi'nde meydana geldi. Müteahhit E.Ş. ile iş yerine tadilat yaptırdığı inşaat ustası E.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkaran E.Ş., inşaat ustası E.C.'nin dizlerine doğru ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 kurşunla yaralanan E.C., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalışma başlatan polis, şüpheliyi olayda kullandığı kendisine ait ruhsatlı tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan E.Ş., emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek

F.Bahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Camideki şakalaşma faciayla son buldu! Küçük çocuk ağır yaralı
Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı