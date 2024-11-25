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Mut Belediyesi Yolculara Çorba ve Çay İkram Etti

Mut Belediyesi Yolculara Çorba ve Çay İkram Etti
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Karla kapanan Sertavul Geçidi nedeniyle otobüs terminalinde bekleyen yolculara Mut Belediyesi ekipleri çorba ve çay ikramında bulundu. Belediye Başkanı Murat Orhan, ihtiyaç sahibi ailelerin konukevine yerleştirildiğini belirtti.

Mut Belediyesi ekipleri, Sertavul Geçidi'nin kar yağışından dolayı kapatılması nedeniyle otobüs terminalinde bekleyen yolculara çorba ve çay ikram etti.

İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerini bağlayan geçidin ulaşıma kapatılması, otobüs seferlerinde aksamaya yol açtı.

Mut Belediyesi ekipleri, otogarda bekleyen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Murat Orhan, "Çocuklu ve ihtiyaç sahibi ailelerimizi belediyenin konukevine yerleştirdik. Kardan etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışmalar sürüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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