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Mut Basın Mensupları Dernek Başkanı Uğur'dan Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Özay'a ziyaret

Mut Basın Mensupları Dernek Başkanı Uğur'dan Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Özay'a ziyaret
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Mut Basın Mensupları Derneği Başkanı Ayşe Uğur, beraberindeki dernek üyeleriyle Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özkan Özay'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başhekim Özay, hastanede kaliteli sağlık hizmeti için çalışacaklarını belirtti.

Mut Basın Mensupları Derneği Başkanı Ayşe Uğur, Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özkan Özay'ı ziyaret etti.

Uğur, beraberindeki dernek üyesi basın mensuplarıyla ziyaret ettiği Özay'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Özay da Mut Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli şekilde yürütülmesi için çalışacaklarını belirtti.

Özay, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Güler
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