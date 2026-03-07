Musul'da Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Irak Musul'da Haşdi Şabi karargahına düzenlenen hava saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Musul'da Haşdi Şabi 40. Tugay karargahı, kimliği belirsiz uçaklar tarafından hava saldırısına maruz kaldı. Ayrıca 33. Alay (Haşdi Şaabi) da Ninova vilayetinde yine kimliği belirsiz bir hava saldırısıyla hedef alındı." denildi.

Bu iki saldırı sonucunda Haşdi Şabi mensuplarından 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmedi.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadele için İran destekli silahlı gruplar Haşdi Şabi isimli yapının çatısı altında toplanmış, 2016'da Irak devleti tarafından kendilerine resmi statü tanınmıştı. Haşdi Şabi, Irak devletine bağlı olmasına rağmen içindeki İran'a yakın silahlı gruplar özerk hareket etmesiyle tanınıyor.