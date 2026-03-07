Haberler

Musul'da Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Musul şehrindeki Haşdi Şabi karargahına düzenlenen hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Kimliği belirsiz uçaklar tarafından gerçekleştirilen saldırılar devam etmekte.

Irak Musul'da Haşdi Şabi karargahına düzenlenen hava saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Musul'da Haşdi Şabi 40. Tugay karargahı, kimliği belirsiz uçaklar tarafından hava saldırısına maruz kaldı. Ayrıca 33. Alay (Haşdi Şaabi) da Ninova vilayetinde yine kimliği belirsiz bir hava saldırısıyla hedef alındı." denildi.

Bu iki saldırı sonucunda Haşdi Şabi mensuplarından 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmedi.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadele için İran destekli silahlı gruplar Haşdi Şabi isimli yapının çatısı altında toplanmış, 2016'da Irak devleti tarafından kendilerine resmi statü tanınmıştı. Haşdi Şabi, Irak devletine bağlı olmasına rağmen içindeki İran'a yakın silahlı gruplar özerk hareket etmesiyle tanınıyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek gizli rapor sızdı

Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek rapor sızdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi
Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi

Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Adana'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesip aracın camını yumrukladılar

Çoluk çocuk demeden saldırmaya kalktılar! Dehşet anları kamerada
Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
İran'da yeni dini liderin 24 saat içinde belirlenebileceği iddiası

Yeni liderle ilgili dikkat çeken iddia! Saat verdiler