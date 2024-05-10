Mustafakemalpaşa'da Husumetli Kişilere Ateş Açan 2 Sanığa Hapis Cezası

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde husumetli olduğu kişilere av tüfeğiyle ateş ederek yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, beşer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" dava açılan tutuklu sanıklar Volkan Kılıç ve Orhan Yıldız ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların her birinin "silahla kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar ise tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kılıç ve Yıldız'a "silahla kasten yaralama" suçundan beşer yıl hapis cezası verdi.

Olay

Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen yıl temmuz ayında Volkan Kılıç, Orhan Yıldız'ın kullandığı 16 AGT 792 plakalı otomobil ile Karaorman Mahallesi'ne giderken, aralarında husumet bulunan Emre Başkurt ve 2 arkadaşını görmüştü.

Aracı durduran Kılıç, otomobilde bulunan av tüfeği ile Emre Başkurt ile arkadaşları Ahmet Şahin ve Emre Kaplan'a ateş etmişti.

Olayda, Şahin ve Kaplan hafif, Emre Başkurt ağır yaralanmıştı.

Gözaltına alınan Kılıç ve Yıldız, tutuklanmıştı.