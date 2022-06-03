Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, İtalya'da evlendi - Haberler

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, İtalya'da evlendi MUSTAFA Sandal ve Melis Sütşurup İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. MUSTAFA Sandal ve Melis Sütşurup İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak. Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup bugün Roma'da dünyaevine girdi. Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikahlarının kıyıldığı öğrenilen çiftin düğünü 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Sandal Melis Sütşurup İtalya Güncel Haberler

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