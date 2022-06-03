Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, İtalya'da evlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, İtalya'da evlendi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, İtalya'da evlendi

MUSTAFA Sandal ve Melis Sütşurup İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.

MUSTAFA Sandal ve Melis Sütşurup İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak.

Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup bugün Roma'da dünyaevine girdi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikahlarının kıyıldığı öğrenilen çiftin düğünü 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Sandal Melis Sütşurup İtalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title