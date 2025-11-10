Mustafa Kemal Atatürk, Keban'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden anma programında, günün anlam ve önemine binaen konuşma yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunan ve sinevizyon gösterisi yapılan programda, oratoryo gösterisi sunuldu, türküler seslendirildi.

"Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Atalık, Belediye Başkanı Doğan ve Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın tarafından ödülleri verildi.

Törene, kamu kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.