Mustafa Kemal Atatürk, Edirne'de Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Edirne'de Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Edirne'de düzenlenen programda anıldı. Öğrencilerin hazırladığı etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Edirne'de öğrencilerin hazırladığı programla anıldı.

Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Halk Eğitimi Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Tolga Ersoy yaptığı konuşmada, Atatürk önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın askeri zafer olmanın yanında milletin yeniden doğuş destanı olduğunu söyledi.

Atatürk'ün yaşamını vatanına ve milletine adadığını belirten Ersoy, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, askeri dehası ve ileri görüşlülüğü ile Türk milletini esaretten kurtararak modern bir devletin temellerini atmıştır." dedi.

Piyade Üsteğmen Caner Yıldırım da Atatürk'ün yaşamı boyunca eserleriyle, hizmetleriyle yaşamından sonra da varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı oratoryo sunuldu.

Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Belediye Başkanı Filiz Gencan, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
