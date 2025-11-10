Haberler

Mustafa Kemal Atatürk 87. Vefat Yıldönümünde Taşkent'te Anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan anma töreniyle unutulmadı. Törende Türk bayrağı yarıya indirildi ve Büyükelçi Ufuk Ulutaş, Atatürk'ün mirasını ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma töreninde yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından büyükelçilikteki Türk bayrağı yarıya indirildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının yetkilileri ile Azerbaycan Büyükelçiliği mensuplarının da katıldığı törende konuşan Büyükelçi Ufuk Ulutaş, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aralarından ayrılışının yıl dönümünde saygı ve şükran ile anmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki liderliğinin yokluk içindeki bir mücadelenin güçlü bir devlete ve bağımsız bir geleceğe dönüşmesini sağladığını kaydeden Ulutaş, şunları aktardı:

"Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, bizlere geçmişten geleceğe uzanan bir emanet ve sorumluluk bırakmaktadır. Bugün bu emaneti, birlik ve dayanışma içinde, daha ileriye taşıma hedefi ile çalışıyoruz. Hepimizin katılımı ve emeğiyle Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Hedeflerimize güvenle ilerlemek, ortak sorumluluk ve kararlı adımlarla mümkün olacaktır."

Konuşmasının sonunda Ulutaş, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet, saygı ve minnetle anarak, ruhlarının şad olmasını diledi.

Törende Taşkent Büyükelçiliği 3. Katibi Sümeyye Özer de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.???????

???????

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
Sadettin Saran'ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar

Maça damga vuran görüntü
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Okan Buruk'tan oyuncularına bomba sitem

Oyuncularına öyle böyle sitem etmedi: Bugün asla...
Mardin'de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü

Kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü
Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı

Son saniye golüyle yıkıldı
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümünde ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Ünlüler tek yürek oldu, Ata'ya saygı mesajları yağdı
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam

Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.