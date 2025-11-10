Mustafa Kemal Atatürk 87. Vefat Yıldönümünde Taşkent'te Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma töreninde yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından büyükelçilikteki Türk bayrağı yarıya indirildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının yetkilileri ile Azerbaycan Büyükelçiliği mensuplarının da katıldığı törende konuşan Büyükelçi Ufuk Ulutaş, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aralarından ayrılışının yıl dönümünde saygı ve şükran ile anmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki liderliğinin yokluk içindeki bir mücadelenin güçlü bir devlete ve bağımsız bir geleceğe dönüşmesini sağladığını kaydeden Ulutaş, şunları aktardı:

"Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, bizlere geçmişten geleceğe uzanan bir emanet ve sorumluluk bırakmaktadır. Bugün bu emaneti, birlik ve dayanışma içinde, daha ileriye taşıma hedefi ile çalışıyoruz. Hepimizin katılımı ve emeğiyle Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Hedeflerimize güvenle ilerlemek, ortak sorumluluk ve kararlı adımlarla mümkün olacaktır."

Konuşmasının sonunda Ulutaş, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet, saygı ve minnetle anarak, ruhlarının şad olmasını diledi.

Törende Taşkent Büyükelçiliği 3. Katibi Sümeyye Özer de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.???????

