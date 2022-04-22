Mustafa Helvacıoğlu Başkanlık koltuğunu Hasan Kantar'a bıraktı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Helvacıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri resmi programı kapsamında Keşan Belediyesi'ne saat 11.00'de; Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Serkan Palabıyık, İnönü İlkokulu Müdürü Hüseyin Gül, Sınıf Öğretmeni Fatma Öztürk Vurak'la birlikte gelen İnönü İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Hasan Kantar'ı çiçeklerle karşıladı.

Mustafa Helvacıoğlu, Kantar'ı Başkanlık Makamı'na oturttuktan sonra kendi kullandığı Belediye Başkanlığı rozeti ile satranç takımını hediye etti.

Şehrin geleceği olan pırıl pırıl çocukların gözlerindeki ışıltının gelecek güzel günler için büyük umut verdiğini belirten Mustafa Helvacıoğlu, "Tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Bizler çocuklarımızın mutlu geleceği için varız. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişebilmesi için her zaman çocuklarımızın yanındayız. Bugün Belediye Başkanlığımızı İnönü İlkokulumuzdan Hasan Kantar'a bıraktık. Bugün bütün belediye personelimiz Hasan'ın emrinde. Çocuklarımızın başarılı olması için yapmaları gereken tek bir şey var oda çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın ve ülkemizin kıymetini çocuklarımızın çok iyi bilmesini istiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızdan beklentilerimiz büyük. Çocuklarımızın da bu görevlere geldiğinde çok başarılı olacağına inanımız tam. Çocuklarımıza güveniyoruz. Kararlı, cesur ve gençlerimize rol model olan bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz." dedi.

Helvacıoğlu, Hasan Kantar'dan hem belediye çalışmaları hem de Keşan'la ilgili beklenti, istek ve önerilerini dinledi.

Kantar da şu duyguları paylaştı: "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bugünü bizlere ve tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Dünyada tek çocuk bayramına sahip olan ülkenin bir ferdi olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Arkadaşlarımın ve bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum."

Etkinlikte daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

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