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Mustafa Efendi Bin Ahmed Vakfı'nın hayır şartı Bozatalan köyünde yaşatıldı

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Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Mustafa Efendi Bin Ahmed Vakfı'nın hayır şartı gereği Bozatalan köyündeki öğrencilere destek sağladı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Mustafa Efendi Bin Ahmed Vakfı'nın hayır şartı gereği Bozatalan köyündeki öğrencilere destek sağladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "1001 Hayır Şartı Projesi" kapsamında Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Mustafa Efendi Bin Ahmed Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı gereğince Bozatalan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine eğitim desteğinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen hizmet kapsamında öğrencilere okul çantası, okul araç ve gereçleri ile kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı.

Asırlar önce hayır amacıyla kurulan Mustafa Efendi Bin Ahmed Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartının günümüz şartlarında yerine getirilmesiyle vakıf kurucusunun topluma fayda sağlama düşüncesi bugün öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayan bir hizmete dönüştürüldü.

Kaynak: AA
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