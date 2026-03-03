Haberler

Mustafa Destici'den, Tel Aviv'den Canlı Yayın Yapan Cnn Türk Muhabiri ve Kameramanının Gözaltına Alınmasına Tepki

Güncelleme:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Tel Aviv’den canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın gözaltına alınmasını şiddetle kınadığını ifade etti.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail Tel Aviv'den canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum. Belli ki, sıkışmışlar ve görüntü paylaşılsın istemiyorlar. Terörist İsrail'e gerekli uyarılar yapılarak gazetecilerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır. Ekibe ve CNN Türk ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

