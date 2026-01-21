Mustafa Destici: Süleyman Şah Türbesi Asli Defin Yeri Olan Ceber Kalesine Geciktirilmeden Götürülmeli

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Süleyman Şah Türbesi'nin Ceber Kalesine götürülmesi gerektiğini ifade etti.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süleyman Şah Türbesi asli defin yeri olan Ceber Kalesine geciktirilmeden götürülmeli ve ecdada karşı sorumluluk yerine getirilmelidir." ifadesini kullandı.