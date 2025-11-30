Mustafa Destici'den Özgür Özel'e Tebrik Telefonu
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.
(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti.
Destici, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i arayarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Özel ise memnuniyetini dile getirdi.
