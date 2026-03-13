Haberler

Tokat'ta 5,5 Büyüklüğünde Deprem... BBP Genel Başkanı Destici'den Geçmiş Olsun Mesajı

Güncelleme:
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de (Samsun, Amasya, Ordu, Sivas) hissedilen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İçişleri Bakanımızın açıklamasına göre şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Sahada tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdüren tüm ekiplere başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Yüce Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü şerlerden ve doğal afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

