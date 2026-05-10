Mustafa Destici'den Galatasaray'a Şampiyonluk Tebriği

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

Destici'nin sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajı şöyle:

"2025-2026 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray camiasını, futbolcularını, taraftarlarını tebrik ediyor, şampiyonlar liginde başarılar diliyorum. Rekabetin dostluk ve centilmenlik içerisinde yaşandığı, Türk futbolunun daha da güçlendiği nice sezonlar diliyorum."

