BBP Lideri Destici'den Filenin Sultanları'na Tebrik

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Destici, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak Filenin Sultanları ve teknik heyete tebriklerini iletti.

Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Koskoca bir millete voleybolu sevdiren; çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini büyüten, ufkunu açan, onlara ilham veren Filenin Sultanları" ifadelerini kullandı.

Milli takımın Türk bayrağını dalgalandırması ve İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmesinin ayrı bir gurur olduğunu belirten Destici, "Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Mükemmelsiniz Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları" dedi.

Destici, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak Filenin Sultanları ve teknik heyeti tebrik etti.

Kaynak: ANKA