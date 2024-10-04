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Müslüme Yağal'ın Mezarı Tahrip Edildi

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Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezarında mermer kaplamanın bir kısmı kırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 3 yıl önce ailesi çadır kurarken kaybolan, 10 gün sonra ise 7 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) mezarındaki mermer kaplamanın bir kısmı kırıldı. Tahribatın herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından mı yoksa yapısal nedenlerden dolayı mı gerçekleştiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım 2021'de konaklayacakları çadırı kurduktan sonra, saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti. En son oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edilip, arama çalışması başlattı. Kaybolduktan 10 gün sonra, 7 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın cenazesi, memleketi Karaman'ın Çeltek Mahallesi'ndeki Kazalpa Mezarlığı'na defnedildi.

Müslüme'nin mezarındaki beşik şeklinde yapılan mermer kaplamanın bir kısmı kırık olarak bulundu. Polis ekipleri, tahribatın herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından mı, yoksa yapısal nedenlerden dolayı mı gerçekleştiğini belirlemek için inceleme başlattı. Müslüme'nin mezarının üzerinde ne zaman bırakıldığı belirlenemeyen bir emzik ise dikkat çekti.

Müslüme Yağal'ın Mezarı Tahrip Edildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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