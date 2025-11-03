Müslümanlar Hicret Rotasında Manevi Bir Yolculuğa Çıkıyor

İBRAHİM AKTAŞ - Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye yaptığı hicret yolculuğunu hissetmek için dünyanın farklı ülkelerinden mukaddes topraklara gelen bir grup Müslüman, 8 gün sürecek manevi yolculuğa çıkacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.?

Hazreti Muhammed ve sahabelerinin 622 yılında Mekke'den Medine'ye gerçekleştirdiği hicret yürüyüşünün rotasının izini sürmek isteyen katılımcılar, çölde yapacakları yürüyüş öncesi Mekke'deki manevi noktalara ziyaretlerde bulundu.

İngiltere merkezli "Hijrah Hub" adlı kuruluşun öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicreti sırasında kendisini öldürmek isteyen Mekkeli müşriklerden saklanırken Hazreti Ebubekir ile üç gün geçirdiği Sevr Dağı'ndaki mağarayı da ziyaret etti.

Ekip, yerel rehberler eşliğinde gerçekleştirecekleri yürüyüş için son hazırlıklarını tamamladı.

Yürüyüşe İngiltere'den katılan doktor Mohammed Sattar, AA muhabiriyle duygularını paylaştı.

Yürüyüşe katılma imkanı bulduğu için çok şanslı hissettiğini belirten Sattar, yolculuğa başlayacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Ekip ile Sevr Dağı'na çıkan Sattar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevr Mağarası'ndan yeni çıktım ve şu anda çok duygusal hissediyorum. Derin bir öz yansıma ve çok mübarek bir his içindeyim. Peygamberimizin ve ashabının dinimizi yaşayabilmemiz için yaptıkları fedakarlıkları ve çektikleri zorlukları düşünüyorum. Bu geceyi özel kılan şey, karanlıkta dağa tırmanmak, harika bir grupla birlikte olmak ve mağarada bazı çok manevi anlar geçirmekti. Mağarada Peygamberimize salavat getirdik, derin bir sevinç hissi vardı."

Medine'ye ulaşma beklentisiyle attıkları her adımın çok kıymetli olduğunu dile getiren Sattar, "Peygamberimizin ikinci yurdu Medine'ye ulaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Hijrah Hub'un kurucularından Waseem Mahmood da yolculuk boyunca Hazreti Muhammed'in yürüdüğü, mola verip uyuduğu, ziyaret ettiği birçok yere gidecekleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Hicret yürüyüşünü daha önce iki kez tamamlamış olmasına rağmen aynı tutkuyla yola çıktığını belirten Mahmood, günde yaklaşık 8-9 saat yürümeyi planladıklarını kaydetti.

Ekibin genel kondisyonuna ve günlük enerji seviyelerine bağlı olarak bu sürenin değişebileceğini anlatan Waseem, şöyle konuştu:

"Bu, zor bir yolculuk. Fiziksel olarak zor ama benim bu yolculukta bulduğum şey, hissiyat ve maneviyat. Bu yolculukta Peygamberimizin ve Hazreti Ebubekir'in yaptıkları fedakarlıkları kavrayarak onlara olan saygınız daha da artıyor. Bu yolculukta onların adanmışlığına tanıklık ederek ve onların izlerini takip ederek onların yaşadıklarını ruhumuzda hissetmeyi hedefliyoruz."

Hicret rotasındaki yolculuğa 15 kişi katılıyor

İngiltere, İskoçya, Kosova, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi farklı ülkelerden gelen 15 kişi, Hazreti Muhammed ve sahabelerinin yolculuğu sırasında uğradığı noktalardan geçerek tarihsel ve manevi iklimi deneyimleme fırsatı bulacak.

Yolculuğa başlayan Müslümanlar, yaklaşık 315 kilometrelik hicret rotasını günde 40 kilometre katederek 8 günde tamamlamayı planlıyor.

Siyer uzmanlarının rehberliğinde Mekke ve Medine'deki kutsal mekanlarda da bulunacak katılımcıların yolculuğu, Mescid-i Nebevi ziyaretiyle sona erecek.