Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadaği'den Gannuşi'ye verilen müebbet hapis cezasına tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Tunus'ta muhalefetteki Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi hakkında verilen müebbet hapis cezasına tepki göstererek, kararın özgürlükler ve siyasi yaşamın geleceğine ilişkin kaygıları artırdığını belirtti.

Karadaği, yayımladığı yazılı açıklamada, Gannuşi'nin Tunus ve İslam dünyasında önemli bir fikri ve siyasi şahsiyet olduğunu ifade etti.

Müebbet hapis cezasının kamuoyunda endişe yarattığına işaret eden Karadaği, özellikle uzun yıllardır barışçıl siyasi mücadeleyi, ulusal uzlaşıyı ve demokratik yöntemleri savunan isimlerin hedef alınmasının, kamusal özgürlüklerin geleceği konusunda soru işaretlerine neden olduğuna dikkati çekti.

Karadaği, Gannuşi'nin siyasi yaşamı boyunca sivil reform anlayışını benimsediğini, toplumsal uzlaşı ve barış içinde bir arada yaşam kültürünün güçlendirilmesine katkı sunduğunu savunarak, söz konusu kararın adalet, hakkaniyet ve siyasi çoğulculuk ilkelerine önem veren çevrelerde kaygı uyandırdığının altını çizdi.

Adil yargılanma hakkının güvence altına alınması çağrısında bulunan Karadaği, yargı kurumlarının siyasi çekişmelerden uzak tutulmasının önemine dikkati çekti.

Karadaği, bunun toplumsal istikrarın korunması, vatandaşların devlet kurumlarına güveninin güçlendirilmesi ve hukuk devletinin pekiştirilmesi açısından gerekli olduğunu kaydetti.

Tunus'ta mahkeme, 3 Haziran'da kamuoyunda "gizli yapılanma" dosyası olarak bilinen davada Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'nin de aralarında bulunduğu bazı sanıklar hakkında müebbet hapis cezası vermişti.

Nahda Hareketi ve sanık avukatları karara tepki göstermiş, davanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü açıklamıştı.

Öte yandan Tunuslu yetkililer, yargının bağımsız şekilde görev yaptığını ve davaların hukuki süreçler çerçevesinde yürütüldüğünü belirtiyor.