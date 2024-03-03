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Müslüm Gürses'in Vefatının 11. Yılında Anma Töreni

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Arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses, vefatının 11. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle anıldı. Gürses'in sevenleri, atkılarla mezarlığa gelerek hayranlık duydukları sanatçıya olan sevgilerini gösterdi. Anmada, Gürses'e benzeyen kişiler de yer aldı.

"Arabeskin Babası" veya "Müslüm Baba" olarak tanınan arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses, vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yapılan anmada, Gürses'in kabrinin etrafına posterleri asıldı.

Gürses'in sevenleri, boyunlarında sanatçının isminin yazılı olduğu atkılarla mezarlığa geldi.

Hayır lokması, simit ve lokum dağıtıldı.

Mezarın etrafına kurulan stantlarda Adana'nın meşhur acılı ütü tostu yapılırken çay ocağı da kuruldu.

Anmaya Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken kişiler de katıldı. Sanatçının hayranları bu kişilerle fotoğraf çektirdi.

Gürses'e benzeyen kişiler arasında yer alan ses sanatçısı Mehmet Özkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanlar çift yaratılmış. İnsanlar bizi gördükçe Müslüm Baba'yı hatırlıyor. Unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Müslüm Gürses Zincirlikuyu Kültür Sanat Güncel Haberler

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