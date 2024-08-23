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Muşlu çiftçi 50 kiloluk bal kabağı yetiştirdi

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Muş'ta çiftçilikle uğraşan 71 yaşındaki Celal Aslan, ata tohumunu kullanarak ağırlığı yaklaşık 50 kilogram olan bir bal kabağı yetiştirdi. Kabağı gören köylüler büyüklüğü karşısında hayrete düştü.

Muşlu çiftçi 50 kiloluk bal kabağı yetiştirdi

MUŞ - Muş'ta çiftçilikle uğraşan 71 yaşındaki Celal Aslan, ata tohumunu kullanarak ağırlığı yaklaşık 50 kilogram olan bir bal kabağı yetiştirdi.

Muş merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Suvaran köyünde çiftçilik yapan Aslan'ın ata tohumundan elde ettiği yaklaşık 50 kilogramlık bal kabağı görenleri hayrete düşürüyor. Aslan'ın yetiştirdiği kabak, köyde ve çevresinde büyük ilgi gördü. Kabağı gören köylüler, büyüklüğü karşısında büyülendiler. Aslan, bu kadar büyük bir ürünü ilk kez yetiştirdiğini ifade ederken, ata tohumunun önemine değindi.

50 kilogramlık kabağı köyde gündem olan Aslan, çiftçilik hayatında ilk defa bu kadar büyük bir bal kabağı gördüğünü belirterek, "71 yaşındayım çiftçilikle uğraşıyorum ve bu kabağın tohumu ata tohumundan aldığımız tohumdur. Kabağımız yaklaşık 50 kilo ve halen de büyüyor. Hayatımda böyle büyük kabak görmedim" dedi.

Celal Aslan'ın abisi Hacı İzzetin Aslan ise "Celal'in bahçesi var ve onunla uğraşıyor. Bahçesinde ekmiş olduğu kabaklardan bir tanesi çok büyük. Sürekli gelip burada oturuyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz, bahçesindeki 50 kiloya yakın büyük kabağına bakıyoruz. Bizlerde hayretler içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Celal Aslan Muş Yaşam Güncel Haberler

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