MÜSİAD Kırşehir Şubesi Muharrem Ayında Aşure Dağıttı
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MÜSİAD Kırşehir Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazından çıkan vatandaşlara aşure dağıtıldı. MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Enes Mehmet Polat, muharrem ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren önemli bir zaman olduğunu belirterek, Kırşehir halkının ve tüm İslam aleminin muharrem ayını ve aşure gününü kutladı.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazından çıkan vatandaşlara aşure dağıtıldı.
MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Enes Mehmet Polat, aşure dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, muharrem ayının insanları bir araya getiren, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren önemli zamanlardan olduğunu belirterek, "Kırşehir halkının ve tüm İslam aleminin muharrem ayını ve aşure gününü kutluyorum." dedi.