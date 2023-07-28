MÜSİAD Kırşehir Şubesi Muharrem Ayında Aşure Dağıttı

MÜSİAD Kırşehir Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazından çıkan vatandaşlara aşure dağıtıldı. MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Enes Mehmet Polat, muharrem ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren önemli bir zaman olduğunu belirterek, Kırşehir halkının ve tüm İslam aleminin muharrem ayını ve aşure gününü kutladı.