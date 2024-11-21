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MÜSİAD Batman, 900 Öğrenciye Kışlık Yardımda Bulundu

MÜSİAD Batman, 900 Öğrenciye Kışlık Yardımda Bulundu
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MÜSİAD Batman Şubesi, bu yıl 14 okulda okuyan 900 öğrenciye mont ve bot yardımı yaparak ihtiyaç sahibi çocukların kış koşullarında daha iyi bir eğitim almasını sağladı. Başkan İrfan Özdemir, her yıl bu yardımların devam edeceğini belirtti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesi tarafından 14 okulda okuyan 900 öğrenciye mont ve bot yardımı yapıldı.

MÜSİAD Batman Şube Başkanı İrfan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl kış öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik mont ve bot yardımında bulunduklarını söyledi.

MÜSİAD Batman Şubesinin 2017'de kurulduğunu ve 7 yıldır her kış öncesi mont ve bot yardımı yaptıklarını aktaran Özdemir, "Her sene arttırarak bu çalışmamızı sürdürüyoruz. Bu sene de merkezde 11, köylerde 3 okulda okuyan 900 öğrencimize kışlık mont ve bot yardımında bulunduk. Seneye inşallah bu sayıyı daha da arttırırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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